United Airlines será a primeira aérea dos EUA a retomar voos para Israel desde início da guerra

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A United Airlines disse nesta quarta-feira que planeja retomar voos diretos dos Estados Unidos para Israel no começo do próximo mês, tornando-se a primeira companhia aérea norte-americana a fazê-lo desde o ataque de 7 de outubro de militantes do Hamas no sul de Israel.

United, American Airlines e Delta Air Lines suspenderam os serviços dos EUA para Israel em outubro após o ataque.

Sediada em Chicago, a United disse que retomará voos do aeroporto de Newark para Tel Aviv no próximo mês, mas não planeja recomeçar as viagens a partir de outras cidades norte-americanas pelo menos até o outono do hemisfério norte.

A United afirmou que seu objetivo é retomar serviço diário sem interrupções para Tel Aviv a partir de 6 de março em Newark, com um Boeing 787-10.

Em 2 e 4 de março, a companhia aérea disse que vai operar voos de Newark para Tel Aviv, com uma parada em Munique, na Alemanha, e voos de volta de Israel para Newark em 3 e 5 de março.

A empresa afirmou que "conduziu uma análise detalhada de segurança ao tomar esta decisão, incluindo trabalho próximo com especialistas de segurança e autoridades governamentais nos Estados Unidos e em Israel".

A embaixada israelense em Washington não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

(Reportagem de David Shepardson)