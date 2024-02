TikTok é a rede social mais usada na Itália, diz estudo

ROMA, 21 FEV (ANSA) - Um relatório divulgado nesta quarta-feira (21) na Itália apontou que o TikTok é a plataforma de mídia social mais usada no país.

De acordo com o ranking elaborado pelo "Digital 2024", do grupo We Are Social, a rede social foi seguida por YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp.

O estudo, que avaliou a quantidade de uso de cada aplicativo, informou que a plataforma de vídeos tem uma média de 32 horas e 12 minutos por mês.

Ao todo, por volta de 88% da população italiana está conectada à Internet e passa em média quase seis horas por dia online.

Cerca de 43 milhões de italianos, ou 73% da população, utilizam as redes sociais e acessam seis plataformas diferentes todos os meses, segundo o relatório. (ANSA).

