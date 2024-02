Rei Charles aparecerá em cédulas do Reino Unido a partir de junho

LONDRES (Reuters) - As cédulas com o retrato do rei Charles entrarão em circulação no Reino Unido a partir de 5 de junho, informou o Banco da Inglaterra nesta quarta-feira, mais de um ano depois de revelar seu design.

O retrato do rei aparecerá em cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras e circulará junto com as cédulas existentes que apresentam a falecida rainha Elizabeth.

Novas cédulas com Charles serão impressas apenas para substituir as que estão desgastadas e para atender a qualquer aumento geral na demanda por cédulas, disse o banco central britânico.

O banco disse que essa abordagem está de acordo com a orientação da Royal Household e tem como objetivo minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança.

Isso significa que as novas cédulas com o monarca de 75 anos, conhecido por seu envolvimento em causas ambientais, entrarão em circulação "muito gradualmente", acrescentou.

Charles, que se tornou rei depois que o reinado de 70 anos de Elizabeth terminou em 2022, se tornará o segundo monarca a aparecer nas cédulas do Banco da Inglaterra.

A Casa da Moeda Real do Reino Unido começou a emitir as primeiras moedas com seu perfil para circulação geral no final de 2022.

(Por Sachin Ravikumar)