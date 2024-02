PT pede inquérito contra internauta por alegar ter envenenado petistas

O Partido dos Trabalhadores protocolou uma notícia-crime junto ao Ministério Público do Distrito Federal para investigar o responsável por uma publicação no X (antigo Twitter). O usuário escreveu que distribuiu chocolates envenenados para petistas durante o Carnaval deste ano.

O que aconteceu

PT pede que seja instaurado um inquérito para apurar os fatos descritos na publicação. A notícia-crime foi protocolada na segunda-feira (19).

O texto foi publicado no dia 13 de fevereiro no X. O perfil @DanGEloagnel_, atualmente indisponível, confessou a prática do crime contra apoiadores do Partido dos Trabalhadores. Segundo relata o próprio responsável pelo perfil, ele envenenou "caixas de chocolate BIS" com "veneno de rato e chumbinho" e as distribuiu para "todos os petistas que encontrava no Carnaval".

Os advogados do PT classificaram a publicação como "absurda" "criminosa". "Colocar veneno em substâncias alimentícia e entregar para consumir ou ter em depósito já é suficiente para configurar a tipificação criminal do ato praticado pelo responsável do perfil "@DanGEloagnel_", que assume publicamente, em um primeiro olhar, a prática de crime contra a saúde pública", diz o texto da notícia-crime.

O perfil @DanGEloagnel afirmou na rede social que comprou 25 caixas de chocolate e as envenenou com chumbinho e veneno de rato Imagem: Reprodução/X

A sigla diz ainda que "é possível identificar potencial prática, tentada ou eventualmente consumada, do crime de homicídio qualificado". "Por outra perspectiva, não se ignora que, no atual contexto social, as redes sociais são verdadeiras caixas de ressonância das atitudes e palavras que nelas ecoam. As palavras ou atitudes publicadas em redes sociais poder incitar seus usuários a reproduzirem condutas semelhantes, para o bem ou para o mal".

Partido argumenta que o autor da publicação deve ser identificado e responsabilizado. "É imprescindível registrar, portanto, a gravidade da conduta relatada e necessidade de devida identificação do responsável pelo perfil juntamente à rede social em questão ("X"), bem como apuração da situação narrada na postagem, com necessária investigação e responsabilização da(s) pessoa(s) envolvida(s)". A notícia-crime é assinada pelos advogados Angelo Longo Ferraro, Miguel Filipi Pimentel Novaes, Sthefani Lara dos Reis Rocha, Gean Carlos Ferreira de M. Aguiar e Gabriel Rigotti de Ávila e Silva.