Professores da Jordânia preparam aulas em vídeo para crianças de Gaza

Para combater a falta de escolaridade das crianças, em meio à ofensiva de Israel no enclave palestino, uma associação jordaniana decidiu criar cursos on-line para as crianças de Gaza. Os professores filmam a si mesmos dando aulas.

Mohamed Errami, correspondente da RFI em Amã

Dar aula na frente de uma câmera, mas sem nenhum aluno na sala - esse é o novo desafio que Fairouz se propôs há cerca de um mês. A professora de física já gravou o equivalente a oito sessões, todas destinadas a crianças de Gaza. E para se adaptar melhor aos alunos que assistirão às suas aulas, a professora teve que mudar sua metodologia.

Fairouz é professora de física e química para alunos do ensino médio. "A única coisa que tive de mudar em comparação com uma aula normal foi a maneira como levo em conta o ensino a distância. Desta vez, os alunos não precisam de nenhum equipamento específico para fazer seus exercícios, eles só precisam entender a ideia geral e reproduzi-la usando novos exemplos que eu forneço", conta.

80 professores mobilizados

Física-química, matemática, literatura inglesa ou árabe... Nas cerca de dez salas de aula transformadas em um estúdio de gravação, 80 professores estão ocupados preparando suas aulas. Depois de concluído, cada vídeo é visualizado e editado por vários voluntários da associação jordaniana.

Sarah Kawasmi, diretora da Jo Academy, explica o processo: "Para o professor, a câmera realmente se torna o aluno, o professor explica sua aula, e é assim que a aula é apresentada durante uma hora".

Até o momento, ainda não foi definida uma data para que as primeiras crianças de Gaza possam acompanhar as aulas. Mas o sistema terá a forma de um aplicativo que só precisará da Internet para ser baixado, com módulos que vão desde a primeira série até o final do ensino médio.