Petróleo fecha em leve alta antes de dados sobre reservas nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em leve alta, nesta quarta-feira (21), antes da publicação das reservas de cru nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,83% a 83,03 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subiu 1,12% a 77,91 dólares.

"Saímos de um feriado prolongado nos Estados Unidos", com os mercados fechados na segunda-feira pelo President's Day, "e os operadores cobrem suas posições 'short'", afirmou Stephen Schork, do Schork Group. Isto significa que os operadores modificam suas apostas para baixo antes da publicação dos dados sobre as reservas pela Agência de Informação sobre Energia (EIA) - um dia mais tarde por causa do feriado.

O mercado prevê, segundo os analistas consultados pela Bloomberg News, um novo aumento dos estoques de 4,3 milhões de barris, abaixo dos 12 milhões de uma semana antes.

emb-vmt/mr/nn/mvc/ic

© Agence France-Presse