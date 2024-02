Países da UE fecham acordo sobre 13º pacote de sanções à Rússia

BRUXELAS, 21 FEV (ANSA) - Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia chegaram nesta quarta-feira (21) a um acordo de princípios sobre a 13ª rodada de sanções contra a Rússia no âmbito da invasão à Ucrânia.

O compromisso foi anunciado pela Bélgica, que ocupa a presidência rotativa da UE e disse que trata-se de "um dos pacotes mais amplos" preparados pelo bloco. Até mesmo a Hungria, crítica do regime de sanções contra Moscou, apoia a medida.

O texto deve ser aprovado formalmente no próximo dia 24 de fevereiro, no segundo aniversário da invasão russa à Ucrânia, e inclui quase 200 pessoas e empresas, de acordo com o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell.

Com isso, o número de indivíduos e entidades russos sancionados deve passar de 2 mil. "Com este pacote, estamos tomando novas ações contra empresas envolvidas na evasão [às sanções anteriores] e nos setores de defesa e militar", disse Borrell.

A expectativa é de que a nova rodada de sanções também englobe a morte do dissidente russo Alexei Navalny, vítima de um suposto mal súbito na colônia penal no Ártico onde estava encarcerado. (ANSA).

