Napoli empata em casa com Barça (1-1) na ida das oitavas da Champions

Napoli e Barcelona empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, deixando o duelo totalmente em aberto para a partida de volta.

A vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões será decidida no dia 12 de março, no Estádio Olímpico de Montjuic, na capital catalã.

Neste primeiro jogo, o astro polonês Robert Lewandowski colocou o Barça em vantagem no início do segundo tempo (60'), mas o centroavante nigeriano Victor Osimhen empatou a partida (75') pouco antes de sair de campo.

O Barça dominou, mas não foi recompensado neste duelo entre equipes que buscam se firmar, em que Francesco Calzona estreou como técnico do Napoli após a surpreendente demissão de Walter Mazzarri na segunda-feira.

"Fomos muito bem... É uma pena porque acho que merecemos a vitória, mas nos faltou a posse de bola depois que fizemos 1 a 0", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, após o jogo.

Os catalães assumiram o controle do jogo desde o início, travando a equipe napolitana, que no primeiro tempo quase não perturbou o gol defendido por Marc-André Ter Stegen e só entrou em ação após seu gol no segundo tempo.

O jovem Lamine Yamal deu o primeiro aviso com um chute frontal que obrigou o goleiro Alex Meret a mostrar serviço (8').

- Recorde para Yamal -

Yamal, que voltou a ser um dos melhores de sua equipe, estabeleceu nesta quarta-feira um novo recorde de precocidade ao se tornar, aos 16 anos e 223 dias, o jogador mais jovem a disputar uma fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

O jovem atacante do Barça superou o português Rodrigo Ribeiro, que com 16 anos e 315 dias disputou um jogo pelo Sporting há dois anos.

O goleiro do Napoli, Meret, fundamental para sua equipe nos momentos mais difíceis, apareceu novamente para defender um chute de Robert Lewandowski e quase em seguida interceptou outro disparo frontal, de Ilkay Gundogan (22').

O Napoli sofreu com a pressão do Barça, que só diminuiu nos momentos finais do primeiro tempo.

Os donos da casa conseguiam apenas lançar bolas na área pelas laterais, sem que aparecessem homens como Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia, muito apagado até sua substituição.

O Napoli acelerou após o intervalo, pressionando mais a saída de bola dos 'Blaugranas', que venceram a batalha no meio de campo e continuaram com seu jogo de toque paciente até encontrar a oportunidade.

- Lewandowski abre o placar -

Gundogan tentou a sorte com um chute que foi novamente defendido por Meret (49'), que poucos minutos depois nada pôde fazer no disparo de Robert Lewandowski.

O polonês recebeu um passe de Pedri, ajeitou e chutou no canto para fazer 1 a 0 (60') e marcar pela quarta partida oficial consecutiva.

O gol caiu como um balde de água fria sobre o Napoli, que passou por alguns momentos de confusão que o Barcelona não soube aproveitar para aumentar a vantagem.

"Quando estava 1 a 0, não conseguimos acalmar o jogo", lamentou Xavi.

A entrada de Jesper Lindstrom no lugar de Kvaratskhelia (68') deu sangue novo aos napolitanos, que avançaram em busca do gol de empate. E ele veio faltando 15 minutos para o fim da partida.

Zambo Anguissa colocou uma bola na área para Osimhen, que finalizou sozinho diante de Ter Stegen deixando tudo igual (75') e logo em seguida foi substituído por Giovanni Simeone (76').

O empate animou o Napoli, que nos últimos 15 minutos dominou o Barça. O time catalão parou de ter a iniciativa e começou a defender e tentar diminuir o ritmo de um jogo acelerado após o gol do Napoli.

O Barça procurou se defender tocando a bola nos últimos minutos até o fim da partida, já pensando no próximo duelo, diante de sua torcida.

"Nosso problema é mais mental do que físico. A reação que tivemos nos últimos vinte minutos mostra que estamos bem fisicamente. A equipe recuperou a ambição", comemorou Calzona em sua primeira partida após substituir Mazzarri.

