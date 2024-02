Lula recebe Blinken hoje para discutir Israel e Venezuela

(ANSA) - BRASÍLIA, 21 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta quarta-feira (21) o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em plena crise diplomática entre Brasil e Israel e em meio ao aumento da tensão entre governo e oposição na Venezuela, temas que devem ser analisados no encontro.

Após o encontro, marcado para 9h, Blinken embarca para o Rio de Janeiro, onde participa da cúpula de chanceleres do G20, que tem como anfitrião o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira.

Lula comparou a ofensiva israelense na Faixa de Gaza com o Holocausto nazista, desencadeando uma forte reação do governo de Benjamin Netanyahu.

"Obviamente, nós discordamos desses comentários. Fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza. Queremos ver o conflito encerrado quando for possível", declarou na terça (20) o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

De acordo com fontes diplomáticas, Blinken e Lula também devem discutir a situação na Venezuela após a prisão, há duas semanas, da ativista opositora Rocío San Miguel, chefe da ONG Controle Cidadão.

A Embaixada dos EUA em Brasília ainda antecipou que o secretário "enfatizará o apoio dos EUA à presidência do Brasil no G20, à cooperação para a transição para energia limpa e às comemorações do bicentenário das relações diplomáticas".

Blinken desembarcou na noite de terça na Base Aérea de Brasília, onde foi recebido pela embaixadora americana Elizabeth Bagley e representantes do Palácio Itamaraty. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.