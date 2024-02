Lucro do Assaí recua 30% no 4º tri pressionado por maior dívida bruta

Por Patricia Vilas Boas e Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido do Assaí recuou 26,8% ano a ano no quarto trimestre, para 297 milhões de reais, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, com pressão de um maior prejuízo financeiro líquido.

O resultado, contudo, ainda ficou acima da expectativa média de analistas consultados pela LSEG, de 286,2 milhões de reais.

O Assaí previu a abertura de menos lojas este ano, de 27 abertas no ano passado para cerca de 15 em 2024, enquanto a administração busca desalavancar a empresa após uma expansão agressiva nos últimos anos, que incluiu a conversão de hipermercados "Extra" adquiridos do GPA.

Embora sua desalavancagem financeira esteja menor do que há um ano, a companhia registrou maior volume de dívida bruta, levando a resultado financeiro líquido -- incluindo os juros do passivo de arrendamento -- negativo de 736 milhões de reais no trimestre, alta de 65,4% ante os últimos três meses de 2022.

O Assaí também atribuiu o desempenho a um menor efeito de juros capitalizados no período, em função da fase final do projeto de conversões (34 milhões de reais no quarto trimestre, contra 157 milhões de reais um ano antes).

A companhia registrou receita líquida de 18,4 bilhões de reais no trimestre encerrado em dezembro, alta de 15,5% ante igual período de 2022, em desempenho atribuído à expansão de lojas nos 12 meses anteriores e ao crescimento de tickets nas visões total e "mesmas lojas", disse a companhia.

As vendas mesmas lojas do Assaí subiram 2,9% na base anual.

O lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da rede de atacarejo avançou 22,6% no trimestre, para 1,44 bilhão de reais, com margem Ebitda ajustada em 7,8%, de 7,3% um ano antes. Analistas esperavam, em média, Ebitda ajustado de 1,42 bilhão de reais para o grupo no período, segundo dados da LSEG.

