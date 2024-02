Gasolina perde espaço para etanol e só vale a pena em 5 estados do Brasil

Com o aumento da gasolina em fevereiro, o etanol passa ser o combustível mais vantajoso a ser utilizado no Brasil em 22 dos 27 estados. É isso o que mostra o levantamento feito nesta primeira quinzena de fevereiro pela empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, fornecido com exclusividade ao UOL Carros.

De acordo com os números, só compensa abastecer com gasolina no Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e em Roraima.

"Como reflexo do início da vigência das novas alíquotas do ICMS, o preço médio nacional do litro da gasolina ficou 2,78% mais caro na primeira quinzena de fevereiro, encontrado a R$ 5,91. Todos os estados registraram altas, ante janeiro, que variaram de 0,15% a 3,25%. O etanol também seguiu tendência de alta no país e fechou a quinzena a R$ 3,71, com acréscimo de 3,06%, em relação ao mês anterior" , disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O local onde há o litro do etanol mais barato do Brasil é Sebastianópolis do Sul (SP), enquanto o mais caro está em Riachuelo (RN). A gasolina mais barata está também em Sebastianópolis do Sul (SP), já o litro mais caro é em Óbidos (PA).

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol *

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,22

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,10

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,59

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,14

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,09

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,31

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,05

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,56

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,81

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,45

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,94

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,24

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,98

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,72

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,44

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,87

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,43

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,40

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,10

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,72

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,44

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,99

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,73

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,44

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,62

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,30

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,15

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,92

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,46

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,66

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,49

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,85

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,45

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,95

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,15

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,85

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,05

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,83

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,29

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,90

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,52

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,41

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,70

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,27

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,17

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,43

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,77

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,57

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,81

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,63

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

* Preços médios relativos ao período de 01 a 15 de fevereiro de 2024

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.