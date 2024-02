Gabinete da Alemanha aprova relatório que reduz previsão de crescimento para 2024, dizem fontes

BERLIM (Reuters) - O gabinete da Alemanha aprovou nesta quarta-feira um relatório econômico que reduziu sua previsão de crescimento em 2024 para 0,2%, segundo fontes do governo, uma vez que a demanda global fraca, a incerteza geopolítica e a inflação persistentemente alta diminuem as expectativas de uma recuperação rápida.

A previsão anterior do governo, de outubro, previa que a maior economia da Europa, que oscilou entre a estagnação e a recessão nos últimos trimestres, cresceria 1,3% este ano.

A economia alemã teve uma contração de 0,3% em 2023.

O ministro da Economia, Robert Habeck, já havia confirmado a perspectiva revisada e deve dar mais detalhes sobre o relatório econômico anual.

"A economia alemã continua em águas difíceis no início do ano", disse um esboço do relatório visto pela Reuters.

Assessores econômicos da Alemanha planejam seguir o exemplo do governo federal e reduzir sua previsão de crescimento econômico em 2024, disse a assessor Ulrike Malmendier à Reuters em uma entrevista.

"Acho que definitivamente iremos na mesma direção... é isso que nossos números estão indicando", disse Malmendier.

A previsão de novembro do conselho de assessores do governo estimou que o crescimento atingiria apenas 0,7% em 2024. A próxima atualização oficial está prevista para meados de maio.

(Reportagem de Christian Kraemer e Rene Wagner; reportagem adicional de Reinhard Becker)