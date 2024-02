G20: Brasil propõe plano de financiamento contra fome e pobreza

RIO DE JANEIRO, 21 FEV (ANSA) - A primeira proposta formalizada pelo Brasil aos representantes dos países do G20 é um plano de financiamento do qual os países mais pobres do mundo possam se beneficiar, de modo que possam elaborar políticas para combater a fome e erradicar a pobreza.

A ideia foi apresentada nesta quarta-feira (21), na abertura dos trabalhos da cúpula dos ministros das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro.

As negociações técnicas começaram com a primeira reunião do grupo de trabalho do G20, que visa criar uma aliança global contra a fome e a pobreza.

O tema representa uma das principais prioridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ocupa uma parte significativa da agenda brasileira durante a presidência rotativa do grupo, que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e, a partir deste ano, da União Africana.

(ANSA).

