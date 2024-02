Empresário é executado à queima-roupa em restaurante no Pará; vídeo

O empresário José Leandro de Azevedo foi assassinado a tiros em Jacundá (PA), em um restaurante. O autor do crime ainda não foi identificado.

O que aconteceu

Empresário foi atingido por vários disparos à queima-roupa. José Leandro de Azevedo foi executado a tiros em um restaurante em Jacundá, no Pará.

Vídeo de câmeras de segurança mostra momento do ataque. Gravação do ataque mostra homem com capacete de moto se aproximando, sacando um revólver e disparando seis vezes contra José Leandro, que não viu o autor do crime se aproximar. Segundo o Bom Dia Pará, ele morreu no local.

José Leandro era casado com ex-vereadora e secretária da cidade. O empresário era casado com a ex-vereadora e atual secretária de Políticas para Mulher de Jacundá, Marta Costa.

Em nota, a Polícia Civil do Pará escreveu que "equipes da delegacia de Jacundá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de José Leandro de Azevedo".