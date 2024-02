De virada, Liverpool goleia Luton Town no Campeonato Inglês

O líder Liverpool recuperou sua vantagem de quatro pontos sobre o Manchester City, segundo colocado, graças à virada com direito a goleada sobre o Luton Town por 4 a 1 nesta quarta-feira (21), em jogo antecipado da 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 60 pontos, os 'Reds' voltam a se distanciar na ponta da tabela, depois de os 'Citizens' ficarem a um ponto com a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford na terça-feira, com gol de Erling Haaland, em jogo atrasado da 18ª rodada.

Agora, o Liverpool tem um jogo a mais que o City, que no sábado vai visitar o Bournemouth.

O duelo contra o Luton foi antecipado porque o time de Jürgen Klopp vai enfrentar o Chelsea no próximo domingo, em Wembley, na final da Copa da Liga Inglesa.

O jogo desta quarta-feira teve um final feliz para o Liverpool, mas o início foi muito diferente, já que o irlandês Chiedozie Ogbene abriu o placar para o Luton no primeiro tempo em Anfield (12'), para a surpresa geral.

Mas o susto durou até a segunda etapa, quando os 'Reds' conseguiram uma sólida virada marcando com Virgil Van Dijk (56'), Cody Gakpo (58'), Luis Díaz (71') e Harvey Elliott (90').

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Liverpool - Luton Town 4 - 1

- Sábado:

(12h00) Manchester United - Fulham

Brighton - Everton

Aston Villa - Nottingham

Crystal Palace - Burnley

(14h30) AFC Bournemouth - Manchester City

(17h00) Arsenal - Newcastle

- Domingo:

(10h30) Wolverhampton - Sheffield United

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 60 26 18 6 2 63 25 38

2. Manchester City 56 25 17 5 3 58 26 32

3. Arsenal 55 25 17 4 4 58 22 36

4. Aston Villa 49 25 15 4 6 52 33 19

5. Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 14

6. Manchester United 44 25 14 2 9 35 34 1

7. Brighton 38 25 10 8 7 48 40 8

8. Newcastle 37 25 11 4 10 53 41 12

9. West Ham 36 25 10 6 9 36 44 -8

10. Chelsea 35 25 10 5 10 42 41 1

11. Wolverhampton 35 25 10 5 10 39 40 -1

12. Fulham 29 25 8 5 12 34 41 -7

13. AFC Bournemouth 28 24 7 7 10 33 46 -13

14. Brentford 25 25 7 4 14 35 44 -9

15. Crystal Palace 25 25 6 7 12 28 44 -16

16. Nottingham 24 25 6 6 13 32 44 -12

17. Everton 20 25 8 6 11 27 33 -6

18. Luton Town 20 25 5 5 15 35 51 -16

19. Burnley 13 25 3 4 18 25 55 -30

20. Sheffield United 13 25 3 4 18 22 65 -43

