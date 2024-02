Conferência da Universidade Americana de Sharjah estimula o diálogo sobre as fronteiras da ciência dos materiais

SHARJAH, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Analisando os últimos avanços na interseção da ciência e engenharia de materiais, a recém-concluída Conferência sobre Fronteiras em Ciência e Engenharia de Materiais, organizada pela Universidade Americana de Sharjah (AUS, na sigla em inglês), reuniu mais de 250 cientistas e engenheiros proeminentes de mais de 40 universidades e empresas de todo o mundo.

A conferência de três dias, conduzida pelo Dr. Ali Alnaser, professor de física, diretor do Centro de Pesquisa de Materiais e coordenador do programa de doutorado em ciência e engenharia de materiais da AUS, teve como objetivo promover colaborações regionais e internacionais entre acadêmicos e partes interessadas relevantes do governo e do setor.

Com uma gama diversificada de tópicos que abrangem a síntese e o processamento de materiais, materiais para energia e meio ambiente, modelagem e simulações de materiais e muito mais, a conferência facilitou a troca de conhecimento e as oportunidades de networking para os participantes.

"A Conferência sobre Fronteiras em Ciência e Engenharia de Materiais forneceu uma plataforma crucial para pesquisadores e profissionais explorarem soluções inovadoras para desafios globais urgentes. Foi inspirador testemunhar a troca de ideias e a formação de novas colaborações que têm o potencial de promover avanços significativos no campo", disse o Dr. Alnaser.

Organizada pelo Centro de Pesquisa de Materiais da Faculdade de Artes e Ciências, a conferência contou com oito palestras principais e uma série de palestras convidadas e contribuídas por pesquisadores e especialistas renomados, abordando vários tópicos, como nanoestruturas de silício, processos induzidos por laser de femtossegundo e polímeros semicondutores para eletrônica.

Complementando esses insights, dez sessões exploraram vários subcampos, oferecendo aos participantes uma visão abrangente dos últimos desenvolvimentos e tendências de pesquisa. Destacando a natureza dinâmica da conferência, uma sessão de pôsteres exibiu mais de 75 pôsteres, cada um deles apresentando descobertas de pesquisas inovadoras e soluções inovadoras

O Centro de Pesquisa de Materiais, lançado recentemente, funciona como um centro de pesquisa multidisciplinar, combinando ciências e vários ramos da tecnologia e da engenharia para descobrir soluções novas e inovadoras nos setores de energia, meio ambiente, saúde e construção, utilizando instalações laboratoriais de última geração e a experiência de professores e pesquisadores de classe mundial.