Briga generalizada interrompe festa de formatura de Direito em Chapecó

Uma briga generalizada interrompeu uma festa de formatura dos alunos da Universidade Comunitária de Chapecó, e vídeos do ocorrido circularam pelas redes sociais.

O que aconteceu

Pancadaria se iniciou no final da festa "por bebida", diz formanda. Uma formanda do curso de Direito de Chapecó que estava presente na festa contou ao UOL que a briga se iniciou no final da festa e envolveu apenas convidados. As pessoas que participaram da briga foram retiradas e a festa seguiu normalmente.

Vídeo mostra formando calmo com briga. Em vídeo viral, um dos formandos gravou convidados trocando socos e chutes, enquanto outros assistem e tentam separar a briga.

Não sei a motivação inicial, sei que não se conheciam anteriormente e que infelizmente conseguiram uma imagem péssima para nossa formatura e para os formandos. Imagem que não é a realidade, porque a formatura foi linda, e que não tem nada a ver com os formandos, que nem estavam envolvidos.

Formanda do curso de Direito da UNOCHAPECÓ

Em nota, alunos lamentaram briga. Na publicação, realizada por formandos em suas redes sociais, o grupo lamentou o que ocorreu na festa e afirmou que o caso "não reflete a ética e o comprometimento dos formandos.

A Polícia Civil de SC afirmou que não foi acionada, e a Universidade resolveu não se posicionar sobre o caso, por não ter relação com associados a ela.