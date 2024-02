Boi/Asbia: Produção brasileira de sêmen bovino cai 22% em 2023

A produção brasileira de sêmen bovino (raças de corte e de leite) em 2023 foi de 19,431 milhões de doses, recuo de 22% ante os 24,757 milhões de doses do ano de 2022. Os dados constam no Index Asbia, divulgado pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) e coletado pelo Centro Avançado de Estudos em Economia Aplicada (Cepea). O mercado total do País, considerando o que foi produzido e o que foi importado, somou 24,464 milhões de doses, queda de 21,4% ante os 31,126 milhões de doses do ano anterior.A venda total, levando-se em consideração tanto raças de corte quanto leiteiras, foi de 22,496 milhões de doses no mercado interno, recuo de 3% ante 23,141 milhões de doses de 2022. As vendas de sêmen bovino de raças de corte para o cliente final caíram 5%, de 18,036 milhões de doses em 2022 para 17,062 milhões de doses no ano passado. Já a venda de doses de sêmen de gado leiteiro para o cliente final avançou 6%, de 5,104 milhões de doses em 2022 para 5,433 milhões de doses em 2023.A exportação de doses de sêmen, por sua vez, foi de 873.674 doses no ano passado, contra 882.085 em 2022, queda de 1%. Quanto às importações de sêmen bovino, foram 5,033 milhões de doses no ano passado, queda de 21% ante os 6,369 milhões de doses de 2022.