Ataque aéreo israelense mata 2 pessoas em Damasco, diz TV estatal da Síria

DAMASCO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense atingiu um prédio residencial no distrito de Kafr Sousa, na capital da Síria, Damasco, nesta quarta-feira, matando duas pessoas, disseram a mídia estatal síria e uma fonte de segurança.

Uma fonte militar citada pela TV estatal síria afirmou que o ataque, por volta das 9h40 no horário local, feriu várias outras pessoas, identificando os mortos como civis.

Imagens publicadas pela mídia estatal síria mostraram o lado carbonizado de um prédio de vários andares. A fonte de segurança disse que o "ataque não atingiu seus objetivos".

O bairro abriga prédios residenciais, escolas e centros culturais iranianos, e fica próximo a um grande complexo fortemente vigiado, usado por agências de segurança. O distrito foi alvo de um ataque israelense em fevereiro de 2023 que matou especialistas militares iranianos.

Testemunhas ouviram várias explosões consecutivas. As explosões assustaram crianças em uma escola próxima e ambulâncias correram para a área, disseram as testemunhas à Reuters.

Não houve comentário imediato dos militares israelenses.

O Irã tem sido um dos principais apoiadores do presidente Bashar al-Assad durante o conflito de quase 12 anos na Síria. Seu apoio a Damasco e ao grupo libanês Hezbollah tem atraído ataques aéreos israelenses regulares com o objetivo de restringir o poder militar extraterritorial de Teerã.

Esses ataques se intensificaram de acordo com o aumento das tensões regionais desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, com mais de meia dúzia de oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana mortos em supostos ataques israelenses na Síria desde dezembro.

Como resultado, a Guarda reduziu o destacamento de seus oficiais superiores na Síria e planeja apostar mais nas milícias xiitas aliadas para preservar seu domínio no país, disseram à Reuters fontes familiarizadas com o assunto no início deste mês.

O Irã, apoiador do Hamas, tem procurado ficar fora do conflito, mesmo apoiando grupos que entraram na briga de Líbano, Iêmen, Iraque e Síria - o chamado "Eixo de Resistência", que é hostil aos interesses de Israel e dos Estados Unidos.

(Reportagem de Kinda Makieh e Firas Makdesi em Damasco, Suleiman al-Khalidi em Amã, Jana Choukeir em Dubai, Laila Bassam e Maya Gebeily em Beirute)