Assaí tem lucro líquido é de R$ 297 milhões no 4º trimestre, queda de 26,8%

O Assaí apresentou lucro líquido de R$ 297 milhões no quarto trimestre de 2023. O resultado foi 26,8% menor na comparação com o mesmo período de 2022. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, porém, houve alta de 60%.

No release que acompanha os resultados divulgados nesta quarta-feira, a empresa aponta que trata-se do melhor resultado de 2023, "em função da sazonalidade e da qualidade da expansão realizada ao longo dos últimos anos".

O Ebitda ajustado, por sua vez, ficou em R$ 1,436 bilhão de outubro a dezembro de 2023, uma alta de 22,6% ante o mesmo período do ano anterior. A margem desse indicador subiu 0,5 ponto porcentual, para 7,8%.

Já a receita líquida foi de R$ 18,421 bilhões, um avanço anual de 15,5%. No release de resultados, o Assaí destaca ainda que o desempenho "reforça o posicionamento da companhia mesmo diante de um cenário composto por deflação e pressão no poder de compra dos consumidores".

A varejista credita a melhora à expansão das lojas - 27 inaugurações nos últimos 12 meses -, e o sucesso de sua estratégia comercial.

No indicador de vendas em 'mesmas lojas' (SSS, na sigla em inglês), houve crescimento de 2,9% no trimestre encerrado em dezembro, ante igual intervalo de 2022. O resultado teve contribuição das 35 conversões inauguradas entre julho e novembro do ano anterior ao do balanço.