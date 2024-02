Weg aprova R$1,25 bi em dividendos complementares e propõe aumento de capital

(Reuters) - A Weg informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou a declaração de dividendos complementares no valor total de 1,25 bilhão de reais, além de uma proposta para aumento do capital social em 1 bilhão de reais, em documentos encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a Weg, que é fabricante de motores e fornecedora de sistemas elétricos industriais completos, o pagamento do dividendo complementar ocorrerá em 13 de março, junto à distribuição dos juros sobre capital próprio (JCP) declarados em setembro e dezembro do ano passado, conforme aviso aos acionistas.

Separadamente, a empresa disse em fato relevante que o conselho aprovou também uma proposta de aumento do capital social da companhia para cerca de 7,5 bilhões de reais, sem aumento do número de ações, por meio da incorporação de parte do saldo da conta de reserva/retenção de lucros para investimentos no valor de 1 bilhão de reais.

(Por Patrícia Vilas Boas)