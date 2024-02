UE convoca representante russo para esclarecer morte de Navalny

BRUXELAS, 20 FEV (ANSA) - O diretor-geral do Serviço de Ação Externa da União Europeia para a Europa Oriental, Rússia e Ásia Central, Michael Siebert, convocou em Bruxelas o encarregado de negócios da Missão da Federação Russa junto ao bloco, Kirill Logvinov.

A UE expressou sua indignação com a morte do político de oposição russo Alexei Navalny, cuja responsabilidade final, para o bloco, recai sobre o presidente Vladimir Putin e as autoridades russas.

O diretor-geral pediu que a Rússia permita uma investigação internacional independente e transparente sobre as circunstâncias da morte repentina de Alexei Navalny e que o país libere o corpo para a família sem mais atrasos, permitindo que seja organizado um funeral.

Siebert reiterou ainda que a Rússia deve libertar imediata e incondicionalmente todos os outros prisioneiros políticos, bem como todas as pessoas detidas por prestar homenagem a Alexei Navalny.

A Itália também convocou o embaixador russo no país, Alexei Paramonov, para tratar do assunto. A informação foi dada à ANSA por fontes próximas. (ANSA).

