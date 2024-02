Telefônica Brasil registra lucro de R$1,6 bi no 4º tri

(Reuters) - A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, observou um aumento de 42% em seu lucro líquido no quarto trimestre do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2022, revelou o balanço da operadora de telecomunicações divulgado nesta terça-feira.

O lucro líquido da empresa, controlada pela espanhola Telefónica, somou 1,6 bilhão de reais no trimestre encerrado em dezembro. Analistas esperavam, em média, lucro líquido de 1,41 bilhão de reais para o período, segundo dados da LSEG.

A empresa registrou um aumento de 6,9% na receita operacional líquida no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2022, para 13,5 bilhões de reais, com crescimento ano a ano de 8,4% na receita móvel e 9,5% na fixa, excluindo a receita proveniente de voz fixa, xDSL e DTH.

Os resultados vieram após a rival TIM Brasil reportar neste mês balanço visto como forte por analistas, embora alguns tenham apontado que o resultado era amplamente esperado.

As empresas de telecomunicações estão passando por um bom momento, disseram analistas, beneficiadas por fatores como aumentos sucessivos nos preços e recentes aquisições de ativos móveis, mas é difícil dizer se e até quando isso continuará.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Telefônica Brasil somou 5,75 bilhões de reais no trimestre, alta de 9,9% em relação a um ano antes, enquanto analistas esperavam Ebitda de 5,68 bilhões de reais, conforme dados da LSEG. A margem Ebitda da operadora de telecomunicações ficou em 42,5% no trimestre.

(Reportagem de Andre Romani e Patrícia Vilas Boas)