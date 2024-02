Putin diz que Rússia avançará mais na Ucrânia após queda "caótica" de Avdiivka

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin disse nesta terça-feira que as tropas russas avançarão ainda mais na Ucrânia para aproveitar seu sucesso no campo de batalha após a queda da cidade de Avdiivka, onde, segundo ele, as tropas ucranianas foram forçadas a fugir em meio ao caos.

A cidade, que já teve uma população de 32.000 habitantes, caiu nas mãos da Rússia no sábado, a maior vitória de Putin no campo de batalha desde que Moscou conquistou a cidade de Bakhmut em maio de 2023.

Imagens de televisão divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia mostraram que quase todas as casas em Avdiivka foram marcadas pela guerra.

Putin disse nesta terça-feira que a ordem ucraniana de retirada da cidade foi anunciada depois que as tropas ucranianas já haviam começado a fugir em meio ao caos. Ele disse que todas as tropas ucranianas capturadas deveriam ter seus direitos de acordo com as convenções internacionais sobre prisioneiros.

"Quanto à situação geral em Avdiivka, trata-se de um sucesso absoluto, eu o parabenizo. Ela precisa ser desenvolvida", disse Putin ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, no Kremlin.

"Mas esse desenvolvimento deve ser bem preparado, com pessoal, armas, equipamentos e munição", disse Putin. "Isso parece ser evidente, mas, mesmo assim, chamo sua atenção para isso."

A Ucrânia disse que retirou seus soldados para evitar que fossem totalmente cercados após meses de combates ferozes. Os militares ucranianos disseram que houve baixas, mas que a situação havia se estabilizado um pouco após a retirada.

Os dois lados se acusaram mutuamente de sofrer grandes perdas.

Após o fracasso da Ucrânia em furar as linhas russas no ano passado, Moscou tem tentado reduzir as forças ucranianas no momento em que Kiev avalia uma nova e importante mobilização.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nomeou um novo comandante na semana passada para comandar a guerra.

Putin enviou dezenas de milhares de militares para a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra em grande escala após oito anos de conflito no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas, de um lado, e ucranianos pró-russos e representantes russos, do outro.

Avdiivka, que é chamada de Avdeyevka pelos russos, passou por uma década de conflito. Ela tem um simbolismo especial para a Rússia, pois foi brevemente tomada em 2014 por separatistas apoiados por Moscou, que se apoderaram de uma faixa do leste da Ucrânia, mas foi recapturada pelas tropas ucranianas, que construíram extensas fortificações.

Avdiivka fica na região industrial de Donbas, 15 km ao norte da cidade ucraniana de Donetsk, controlada pela Rússia. Antes da guerra, sua fábrica de coque da era soviética era uma das maiores da Europa.

Shoigu disse que as forças russas também assumiram o controle do vilarejo de Krynky, na região de Kherson, no sul da Ucrânia. O comando militar do sul da Ucrânia afirmou que suas tropas mantiveram suas posições na margem esquerda do rio Dnipro e disse que os ataques russos não tiveram êxito.

Nenhum dos lados forneceu o número de mortos na guerra.

(Reportagem da Reuters)