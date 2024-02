Itália firma protocolo inédito contra discriminação na moda

MILÃO, 20 FEV (ANSA) - Iniciada nesta terça-feira (20), a Semana de Moda de Milão Outono/Inverno 2024/2025 foi aberta com um marco de inclusão, com a assinatura do primeiro protocolo de entendimento do setor para rastrear, denunciar e combater fenômenos discriminatórios da indústria da moda.

O "garoto-propaganda" da iniciativa é o célebre tiktoker ítalo-senegalês Khaby Lame.

A proposta foi do Gabinete Nacional Antidiscriminação Racial da Presidência do Conselho dos Ministros (Unar), da Câmara Nacional da Moda Italiana (Cnmi) e da ONG African Fashion Gate (AFG).

"A firma deste protocolo é estratégica e mira definir caminhos eficazes para a realização do interesse comum e prevenir e enfrentar toda forma de discriminação no sistema da moda italiano", disse Mattia Peradotto, diretor-geral do Unar.

"O mundo da moda é, desde sempre, vanguarda de mudança e setor capaz de contribuir à construção de uma cultura. Queremos reforçar os valores da integração, socialização e empoderamento para a construção de uma sociedade plural e inclusiva", acrescentou. (ANSA).

