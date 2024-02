Haddad terá reuniões com Tebet e Marina nesta quarta, 21, quando também deve encontrar Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir nesta quarta-feira, 21, às 17h, com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. A agenda aconteceria inicialmente na segunda-feira, 19, mas foi remarcada para amanhã. Também devem participar do encontro o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e secretários de Tebet, como o de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos, Sergio Firpo.

Em seguida, às 18h30, Haddad vai receber a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também na sede da Fazenda, junto de auxiliares das duas pastas, como Rafael Dubeux e o número 2 de Marina, João Capobianco.

É esperado ainda que o ministro se reúna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às 10h, no Palácio do Planalto, conforme comunicou o chefe da equipe econômica mais cedo. Ainda nesta quarta-feira, está prevista na parte da tarde a gravação de uma entrevista de Haddad à jornalista Miriam Leitão, na sede da pasta, às 15h.