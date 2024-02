EUA aplicarão "importantes sanções" contra Rússia por morte de Navalny

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Os EUA anunciarão um grande pacote de sanções contra a Rússia na sexta-feira pela morte do líder da oposição, Alexei Navalny, e a guerra de dois anos na Ucrânia, afirmou o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira.

O pacote “responsabilizará a Rússia pelo que aconteceu com o senhor Navalny” e pelas ações do país durante a guerra na Ucrânia, disse Kirby, sem dar detalhes sobre as medidas de sanções.

Falando com repórteres por teleconferência, Kirby disse que os EUA estão pressionando a Rússia por “completa transparência” sobre como Navalny morreu na última sexta-feira em um colônia penal no Ártico.

O serviço carcerário havia dito que Navalny caiu inconsciente após uma caminhada e morreu. O presidente dos EUA, Joe Biden, culpou o presidente russo, Vladimir Putin.

“Qualquer que seja a história que o governo russo decida contar ao mundo, está claro que o presidente Putin e seu governo são responsáveis pela morte do senhor Navalny”, disse Kirby.

Kirby afirmou que a embaixada dos EUA em Moscou está buscando mais informações sobre a morte de Navalny, “mas é difícil chegar a um ponto em que você pode confiar no que os russos dizem sobre sua morte”.

(Reportagem de Steve Holland e Katharine Jackson)