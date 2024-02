Brasil condena ações de Israel em corte da ONU

A HAIA, 20 FEV (ANSA) - Em audiência nesta terça-feira (20) na Corte Internacional de Justiça (CIJ), a delegação brasileira acusou Israel de anexar territórios palestinos em ações ilegais.

Representada pela diplomata Maria Clara Paula de Tusco, a delegação do Itamaraty instou o tribunal a fazer com que todos saibam as consequências dos atos de Israel e apontou uma indiscutível gravidade.

O Brasil classificou os ataques israelenses como "desproporcionais e indiscriminados", violando os direitos do povo palestino, citando as construções de colônias e muros, e os confiscos de terras e destruição de casas.

A Corte máxima da ONU convidou governos a se expressarem sobre a questão, antes que seus magistrados também se pronunciem, a pedido da Assembleia Geral da ONU.

A manifestação ocorre em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel, iniciada a partir de uma declaração de Lula comparando os ataques israelenses à Faixa de Gaza ao Holocausto.

(ANSA).

