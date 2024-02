Always Ready goleia Sporting Cristal (6-1) na ida da 2ª fase da Libertadores

O boliviano Always Ready atropelou o peruano Sporting Cristal com uma goleada de 6 a 1 nesta terça-feira (20), pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores-2024, disputado no estádio Municipal Villa Ingenio, na cidade de El Alto, a 4.090 metros de altitude.

Os gols foram marcados por Wesley da Silva (14'), o dominicano Dorny Romero em duas oportunidades (48' e 78' de pênalti), Robson Matheus (54'), Héctor Cuellar (59') e o jovem Moisés Paniagua (89'). O argentino Martín Cauteruccio descontou (44' de pênalti).

O Sporting Cristal ainda teve dois jogadores expulsos nos últimos instantes: Ignácio (90') e Diaz Laffore (90'+2)

A partida de volta que definirá a vaga na terceira fase será disputada na próxima terça-feira, dia 27, no Estádio Nacional de Lima.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre o uruguaio Nacional e o venezuelano Puerto Cabello.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Municipal de Villa Ingenio (El Alto)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Gols:

Always Ready: Wesley Tanque da Silva (14'), Romero (48' e 78' de pênalti), Matheus (54'), Cuellar (59'), Paniagua (89)

Sporting Cristal: Cauteruccio (44' de pênalti)

Cartões amarelos:

Always Ready: Vaca (41), Matheus (90+2)

Sporting Cristal: Pretell (29), Tavara (38), Diaz Laffore (76), Cazonatti (82)

Expulsões:

Sporting Cristal: Ignácio (90'), Diaz Laffore (90'+2)

Escalações:

Always Ready: Alain Baroja - Diego Medina, Luis Caicedo (cap.), Marcelo Suárez, Jose Carabali (Hector Cuellar 46') - Pablo Vaca (Moises Paniagua 46'), Adalid Terrazas (Larry Angulo 90'+3), Robson Matheus - Darlin Rodriguez (Aryan Del Valle 86'), Dorny Romero, Wesley Tanque (Julio Herrera 79'). Técnico: Óscar Villegas.

Sporting Cristal: Renato Solís - Jhilmar Lora (Leandro Sosa 56'), Ignácio, Gianfranco Chavez, Leonardo Diaz Laffore, Nicolás Pasquini - Santiago Gonzalez (Alejandro Hohberg 86'), Jesus Pretell (Gustavo Cazonatti 56'), Gerald Tavara (Ian Wisdom 79'), Yoshimar Yotún (cap.) (Irven Avila 79') - Martin Cauteruccio. Técnico: Enderson Moreira.

