Indonésia e Vale chegam a acordo sobre preço para desinvestimento na mineradora local, diz ministro

Por Fransiska Nangoy

JACARTA (Reuters) - A Indonésia e a Vale Base Metals concluíram as negociações e concordaram com um preço para a parcela de ações que a mineradora venderá em sua unidade indonésia, disse o ministro de mineração do país na sexta-feira.

A Vale Canada, uma unidade da Vale Base Metals, e a japonesa Sumitomo Metal Mining assinaram um acordo inicial para vender uma participação de 14% em sua unidade de mineração de níquel na Indonésia para a holding estatal de mineração da Indonésia, a MIND ID, em novembro passado.

O ministro Arifin Tasrif não revelou o preço da operação, mas disse que seria abaixo do preço atual de mercado. Cerca de 20% das ações da Vale Indonésia são negociadas publicamente e estavam sendo vendidas a cerca de 3.860 rupias (0,2470 dólares) por ação às 7h30 (horário local).

A Vale não comentou imediatamente.

O desinvestimento de ações é uma condição exigida pelas autoridades indonésias para estender a permissão de mineração da Vale Indonésia, que, caso contrário, terminará em 2025. Investidores estrangeiros são obrigados a alienar 51% de suas participações para compradores locais após um determinado período de operação.

Arifin disse que o acordo deve ser assinado em breve, incluindo a aprovação da extensão da permissão de mineração da Vale Indonésia.

"Isso proporcionará clareza para seus planos e programas de investimento", disse ele a repórteres.

A Vale Base Metals disse que está se comprometendo a investir US$ 10 bilhões na Indonésia na próxima década.

Após a conclusão do negócio, a MIND ID se tornará a maior acionista da Vale Indonésia, com sua participação subindo de 20% para 34%. A Vale Canada deterá 33,9%, ante 43,79%, e a Sumitomo 11,5%, ante 15,03%, de acordo com um comunicado em novembro.

(Reportagem de Fransiska Nangoy; redação de Gayatri Suroyo, Bernadette Christina)