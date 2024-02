Rei da Jordânia participa da entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza

O rei Abdullah II da Jordânia participou da entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, segundo imagens divulgadas pela televisão estatal, que o mostraram em uniforme militar a bordo de um avião Hércules C-130.

Em um vídeo de 56 segundos, o rei da Jordânia é visto com um grupo de soldados lançando uma caixa com ajuda humanitária e médica em 5 de fevereiro no hospital de campanha jordaniano, no norte da Faixa de Gaza, como parte de uma operação conjunta com os Países Baixos, indicou a rede Al Mamlaka.

Em meados de dezembro, a princesa Salma, filha do rei - que ocupa o posto de primeiro-tenente piloto da Força Aérea Real da Jordânia - participou no lançamento de suprimentos médicos essenciais para o hospital de campanha da Jordânia.

Em 20 de novembro, o príncipe herdeiro da Jordânia, Hussein, chegou ao aeroporto Al Arish, no Egito, para supervisionar o transporte do segundo hospital de campanha da Jordânia para o sul da Faixa de Gaza.

Recebendo na segunda-feira na Casa Branca o rei Abdullah II, que mais uma vez apelou a um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, o presidente dos EUA, Joe Biden, agradeceu à Jordânia por fornecer ajuda humanitária a Gaza, especialmente "há poucos dias".

Abdullah II "embarcou pessoalmente em um avião e ajudou a transportar suprimentos médicos urgentes para Gaza por via aérea", disse ele. "Sei que dois de seus filhos também participaram desses lançamentos", acrescentou.

A Jordânia realizou 11 operações para enviar ajuda médica e humanitária à Faixa de Gaza em quatro meses de guerra entre Israel e o Hamas palestino.

