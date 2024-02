Protetor solar para pet não é exagero; entenda riscos e veja dicas de uso

Sabia que os raios UVA e UVB podem ser tão perigosos para cachorros e gatos quanto para nós? Por isso é preciso protegê-los também com o uso de protetor solar. O produto funciona como uma barreira contra a radiação solar, evitando queimadura e diminuindo o risco de câncer de pele.

O uso é indicado principalmente aos pets que possuem pelos curtos, claros e brancos, já que esses animais apresentam baixa quantidade de melanina (pigmento protetor natural da pele).

Pode usar protetor solar de humano no pet?

A resposta é não! O ideal é que o animal use somente o protetor solar veterinário: ele tem os componentes específicos, para que o pet não tenha nenhum problema alérgico ou tóxico.

Os produtos feitos exclusivamente para animais são menos irritantes e possuem composição que pode minimizar gastrites ou irritações se ingeridos.

Como o protetor para pet deve ser passado?

Deve-se passar uma camada fina sobre a pele, nas áreas em que não há pelo, espalhando bem, como:

Focinho

Barriga

Ponta das orelhas

Patas

Pálpebras

O protetor deve ser reaplicado a cada duas horas. Lembrando que, quanto maior exposição ao sol, maior a frequência de reaplicação.

E se o animal lamber o protetor?

O ideal é evitar que o animal lamba a região onde foi aplicado o protetor, mas deve-se ler a bula para saber se o produto é tóxico ou não. Como a sensibilidade varia de um animal para o outro, alguns podem ter irritações intestinais pela ingestão do creme.

Para evitar que isso ocorra, uma dica é distrair o pet por cinco minutos para que o produto seja absorvido pela pele.

E se o pet tiver alergia ao protetor?

Primeiramente, você deve encerrar o uso do produto. Depois, dar banho com água fria e corrente e levar o animal a um médico veterinário.

Normalmente as reações alérgicas podem acontecer nas 12 primeiras horas após a aplicação.

Riscos de não passar protetor solar no animal

Assim como os humanos, quando expostos ao sol sem proteção os animais podem ter diversas doenças de pele e, em situações extremas, sofrer queimaduras. As dermatites por ação solar são frequentes principalmente em cães e gatos de pelagem branca.

Além disso, há situações mais graves de grande e constante exposição solar, levando ao desenvolvimento de tumores.

O que fazer em caso de queimadura do sol?

É raro existir queimadura como a dos humanos após exposição ao sol, mas elas podem acontecer se a exposição for prolongada. Caso aconteça, deve-se tratar cuidando e higienizando a ferida, hidratando o tecido e evitando qualquer exposição ao sol.

Como prevenir que o pet sofra queimaduras no verão:

Fique atento ao tempo que o pet fica no sol

Evite a exposição das 10h às 16h

Nos passeios, prefira locais com grama e árvores

Carregue uma garrafa de água para manter o pet hidratado e para molhar as patas do animal, caso seja necessário

Confira algumas características dos protetores

Oferece de 45 a 55% de proteção dos raios UVB

Não contém produtos químicos prejudiciais ao animal

Hidrata o pelo, facilitando o desembaraço, segundo a fabricante

Conserva a cor da pelagem

Aplicar 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo da exposição ao sol

Tem FPS 30 de proteção

Não sai na água

Indicado para todas as raças de cães e gatos, e de todas as idades

Reaplicar a cada 2 horas, dependendo da exposição ao sol

Bloqueador solar para raios UVA e UVB indicado para cães e gatos a partir de 8 semanas

Deve ser passado na pele do animal (não no pelo)

Contém Aloe vera e Vitamina E, para hidratação da pele do animal

Tem sabor amargo do Benzoato de Denatônio para inibir a lambedura do local

Feito com manteiga de karité e óleo de girassol

Ajuda a evitar o ressecamento do focinho

Pode ser usado por cães e gatos

Indicado para pets de todas as idades, inclusive para filhotes e animais idosos

Não alérgico

Hidratante para as patas (cotovelos e almofadas das patas)

Indicado para cães e gatos

Formulado com D-Pantenol, oferece alto poder de hidratação

Não deixa a pisada do pet escorregadia

Pode ser usado por animais de todas as idades

Fontes consultadas:

Simone Rodrigues Ambrosio, médica-veterinária Responsável Técnica do Hospital Veterinário São Judas Mooca e docente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade São Judas.

Aline Machado De Zoppa, médica-veterinária e conselheira do Hospital Veterinário do Grupo UniEduK.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).