Protesto na sede da RAI em Nápoles termina em confusão

NÁPOLES, 13 FEV (ANSA) - Uma manifestação em frente à sede da emissora pública RAI em Nápoles, na Itália, terminou em confusão entre os participantes do ato e a polícia local.

Os manifestantes, que estavam no local para protestar contra a "censura da RAI sobre o genocídio na Faixa de Gaza", queriam estender uma faixa, mas a tentativa foi impedida pelos agentes.

A resposta negativa das forças de ordem foi o que gerou o início da confusão na Viale Marconi, que foi marcada por empurrões, xingamentos, golpes de cassetetes e pessoas feridas de ambos os lados.

Ao todo, cerca de 200 manifestantes participaram do ato organizado pela Potere al Popolo e a Rede pela Palestina Livre.

"Estive em frente à RAI para protestar contra o uso político da emissora que se alinha a favor de Israel. O resultado para aqueles que pedem justiça ao povo palestino são muitos golpes de cassetetes, cabeças abertas e muito sangue", disse o ex-prefeito de Nápoles Luigi de Magistris.

A briga também ocorreu poucos dias depois de o rapper Ghali ter pedido o "fim do genocídio" em Gaza durante a última noite do Festival de Sanremo, que é organizado pela RAI. O músico e a organização do concurso foram criticados pelo embaixador de Israel no país, Alon Bar. (ANSA).

