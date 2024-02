Ministro é hospitalizado na Itália com fortes dores no peito

ROMA, 13 FEV (ANSA) - O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, foi levado às pressas para um hospital em função de fortes dores no peito.

De acordo com a pasta, o político reclamou de incômodos persistentes na região e foi sozinho andando ao pronto-socorro de San Carlo di Nancy.

Algumas fontes da unidade afirmaram que as dores sentidas pelo ministro provavelmente foram provocadas por uma pericardite, que é o inchaço ou irritação da membrana que envolve o coração.

Crosetto é monitorado pelos médicos do hospital e foi submetido a uma angiografia coronária. Não há informações sobre as causas do problema.

"Um grande abraço e meus votos de rápida recuperação ao ministro Crosetto. Com sua força e determinação, tenho certeza que você também superará este desafio. Vamos, Guido", escreveu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. (ANSA).

