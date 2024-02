Lula embarca para o Egito em primeira viagem internacional do ano

O presidente Lula (PT) embarcou hoje (13) para o continente africano em sua primeira viagem internacional de 2024. O petista deixou a Base Aérea de Brasília por volta das 14 horas com destino ao Cairo, no Egito. No caminho, fará uma escala na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

O que aconteceu

Diferentemente do que ocorreu em 2023, quando Lula priorizou agendas no exterior, o presidente tem foco em viagens nacionais neste ano. A ida à África será de cinco dias, período em que o petista visitará o Egito e a Etiópia. Ambos os países passaram a fazer parte do Brics, grupo econômico formado originalmente pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.

No Egito, Lula se encontrará com o presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi. Além dessa reunião, o petista fará uma visita à sede da Liga dos Estados Árabes. É a segunda vez que o presidente do Brasil vai ao Egito - a primeira ocorreu em 2003, também no mandato de Lula.

Uma das pautas do encontro entre Lula e Al-Sisi deve ser o conflito entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. O governo egípcio tem atuado como mediador na disputa.

O país africano também foi fundamental nas negociações para a repatriação de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza. Os resgatados precisaram passar pelo território egípcio para embarcar de volta ao Brasil.

Além disso, o Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. Somente em 2023, o comércio bilateral entre os países chegou a US$ 2,8 bilhões (sendo US$ 489 milhões em produtos egípcios importados pelo Brasil e US$ 1,83 bilhão em produtos brasileiros exportados), atrás apenas da Argélia, com US$ 4,2 bilhões.

Após o Egito, Lula deverá seguir para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde vai participar como convidado da Cúpula de Chefes de Estado e governo da União Africana. O evento acontece entre os dias 16 e 17 de fevereiro.

Há a expectativa de que, na Etiópia, Lula tenha um encontro bilateral com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.