Polícia prende Livia Moura por suspeita de vender entrada falsa na Sapucaí

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prenderam na manhã de hoje a irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura, Livia Moura, por suspeita de estelionato.

O que aconteceu

Livia é suspeita de vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí. Ela foi presa em sua casa em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, portando pulseiras de carnaval.

Livia é suspeita de cobrar R$ 5 mil pelo ingresso falso para duas pessoas. Segundo as vítimas que procuraram o 19º DP (Tijuca) para denunciar o golpe, Livia dizia que os nomes dos compradores seriam colocados numa lista de convidados.

"No entanto, ao chegarem no local, descobriam se tratar de um golpe", diz a Polícia Civil em nota.

Com o avançar das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária da acusada, que foi deferida pela Justiça. A ação é parte da 'Operação Carnaval Seguro'.

Polícia Civil, em nota

O UOL ainda não encontrou os advogados de Livia. Os anteriores deixaram a defesa da irmã do ex-jogador.

Irmã de Léo Moura, Livia é suspeita de estelionato Imagem: Reprodução / Instagram

Ingressos para o Rock in Rio

Livia já tinha sido alvo de uma investigação similar em 2022. Ela teria vendido ingressos falsos para o festival Rock in Rio.

Cerca de 19 pessoas teriam sido vítimas do golpe. Uma delas relatou ao jornal O Globo um prejuízo de R$ 150 mil.