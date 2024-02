Italiana Simona Quadarella fatura ouro no Mundial de Doha

ROMA, 13 FEV (ANSA) - A italiana Simona Quadarella, um dos grandes nomes da natação do país, conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros livres no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar.

Além de subir no lugar mais alto do pódio, a atleta de 25 anos cravou sua vaga para as Olimpíadas de Paris, na França.

Na prova dos 1.500m livres, a italiana superou a chinesa Bingjie Li e a alemã Isabel Gose.

"Estou muito feliz, queria ganhar, sabia que a medalha estava ao meu alcance, mas não pensei em fazer 15'46" e por isso estou ainda mais contente", celebrou Quadarella.

A romana conquistou a segunda medalha de ouro da Itália em Doha, além de ser a nona vez que o país sobe no pódio no Oriente Médio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.