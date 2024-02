Bombeiros lutam para controlar incêndio em maior parque de diversões da Suécia

Os serviços de resgate suecos informaram, nesta terça-feira (13), que ainda estavam tentando extinguir completamente o incêndio que começou na segunda-feira no maior parque de diversões do país, na cidade de Gotemburgo.

Uma pessoa ainda está desaparecida após o incêndio que devastou um novo parque aquático em construção dentro do complexo.

As autoridades haviam indicado anteriormente nesta terça-feira que o incêndio estava controlado, mas ele ganhou força durante a noite, disse um porta-voz dos serviços de resgate de Gotemburgo à televisão pública SVT.

O incêndio "recomeçou e alertamos novas unidades. Como estávamos no local, foi descoberto rapidamente", acrescentou, especificando que não havia grande risco de propagação.

Os serviços de resgate haviam indicado ao meio-dia que os trabalhos estavam sendo dificultados pelos riscos de colapso de um prédio em construção.

"Exploramos as partes acessíveis, as que consideramos seguras, e não conseguimos encontrar ninguém", disse Per Nyqvist, dos serviços de resgate de Gotemburgo, em uma coletiva de imprensa.

Os bombeiros ainda estão trabalhando para extinguir completamente o fogo e estão tentando evitar o colapso, acrescentou.

As imagens do incêndio ocorrido na segunda-feira mostram bolas de fogo, chamas e várias explosões destruindo um tobogã aquático, enquanto uma nuvem de fumaça negra se elevava sobre a cidade.

"Não há mais fumaça afetando o bairro, mas ainda há chamas e fogo em algumas estruturas do prédio", conforme comunicado dos serviços de emergência.

A polícia abriu uma investigação por negligência grave e por violação do código trabalhista. Dezesseis pessoas foram tratadas por ferimentos leves, mas nenhuma foi hospitalizada.

