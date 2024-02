Filhos de motorista de Messina Denaro são presos na Itália

PALERMO, 13 FEV (ANSA) - Os filhos do motorista do antigo líder mafioso Matteo Messina Denaro, falecido em 2023 e que permaneceu quase 30 anos foragido, foram presos pela polícia italiana.

Antonino e Vincenzo Luppino, são filhos do empresário Giovanni Luppino, homem que trabalhou por anos como motorista do ex-chefão da Cosa Nostra.

A dupla é acusada de cumplicidade com Messina Denaro, pois prestou "ajuda preciosa" para que o criminoso pudesse se locomover sem maiores problemas na zona onde se escondeu.

Os dois irmãos, segundo as acusações, de 2018 a 2022, viveram a poucos metros do último esconderijo do mafioso em Campobello di Mazara, compartilhando com o pai informações cruciais para proteger Messina Denaro. (ANSA).

