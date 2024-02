Já pensou fazer água com gás em casa? Nós testamos máquina que faz isso

Água com gás é o tipo de bebida que "divide a torcida": enquanto uns amam, outros odeiam. A ideia, aqui, não é argumentar sobre essa divisão, mas sim falar de dois aspectos que envolvem a bebida: o lixo produzido e se compensa ter uma máquina para fazê-la em casa.

Dentro do primeiro, a água com gás claramente exige que você compre garrafas da bebida que, em sua maior parte, serão descartadas. E, por mais que elas sigam para a reciclagem, ainda assim é lixo sendo gerado.

Esse é um dos principais argumentos da Sodastream, um aparelho criado para produzir a bebida no conforto do lar. Eis algumas características:

É compacto e bonito;

Acompanha uma garrafa própria para a produção de água com gás;

O cilindro de gás carbônico é suficiente para fazer 60 litros da bebida;

O cilindro pode ser trocado por outro, pagando apenas o seu conteúdo.

Testamos por pouco mais de um mês o modelo Fizzi, que é vendido por R$ 629,90. Mas há outras opções disponíveis.

A experiência de uso

Um dos atrativos principais da Sodastream é a sua facilidade de uso. A máquina em si não precisa de uma fonte de energia ou de uma montagem complicada. Para fazer água com gás, bastam quatro passos:

Abrir uma tampa na parte traseira e encaixar o cilindro de gás carbônico;

Encher a garrafa própria do sistema com água até a marcação;

Encaixar esse recipiente na dianteira da máquina;

Travar o sistema e pressionar o botão responsável por expelir gás para o líquido.

O kit para fazer água com gás em casa vem com uma máquina, uma garrafa plástica e um cilindro de dióxido de carbono Imagem: Rodrigo Lara/Guia de Compras UOL

A quantidade de vezes que você pressionar o botão determinará o quão gaseificada a água ficará. Isso é uma questão de gosto, mas a fabricante recomenda, no máximo, cinco vezes. Feito isso, basta desencaixar a garrafa e beber.

A recomendação é que se use água gelada para fazer o processo.

O motivo para isso é que quanto mais fria a água, menor a diferença de temperatura entre ela e o gás que sai do cilindro, o que ajuda na sua fixação. Com isso, o líquido fica borbulhante por muito mais tempo.

A diferença entre a água com gás produzida pela Sodastream e as compradas em garrafa é praticamente imperceptível. O sabor é levemente ácido —isso ocorre porque, ao ser incorporado à água, o gás carbônico gera uma pequena quantidade de ácido carbônico— e o "peso" da água depende da quantidade de vezes que você apertou o botão da máquina.

Isso, claro, vale para as águas vendidas que são gaseificadas artificialmente. Há poucas marcas que são retiradas de fontes com gaseificação natural e essas, de fato, têm um sabor um pouco diferente.

Diversas possibilidades

Produzir água gaseificada em casa abre espaço para algumas possibilidades como, por exemplo, eliminar completamente os refrigerantes da sua lista de compras.

Testei isso de duas formas: comprando xaropes prontos (é possível encontrar diversos sabores, inclusive sem adição de açúcar) ou misturando suco de fruta na água gaseificada. O resultado, em ambos os casos, foi bastante positivo e consideravelmente mais saudável do que consumir produtos totalmente industrializados.

Mas atenção: não tente gaseificar um suco já pronto, pois o gás não consegue se fixar — gera muito espuma e estraga sua bebida. Sim, descobrimos isso na prática.

Outra possibilidade é usar a água gaseificada na produção de drinks. O próprio site da Sodastream tem receitas deste tipo; aqui eu usei para fazer mojito e variações de gin e tudo correu bem.

Na maior parte do tempo, porém, acabei consumindo água com gás pura mesmo. Como gosto da bebida, fiquei satisfeito com o resultado. E, de quebra, também passei a consumir mais água. A saúde, claro, agradece.

Vale a pena?

A Sodastream pode ser uma alternativa interessante se:

Você consome bastante água com gás;

Você quer cortar refrigerante da dieta;

Você se preocupa com o ambiente e não liga de gastar um mais para produzir menos lixo.

Um dos pontos que joga contra a Sodastream é o preço. O investimento inicial para se fazer 60 litros de água com gás é de R$ 629,90 (a máquina vem com um cilindro).

Mas, uma vez que você já tenha a máquina, o custo diminui. O refil do cilindro de gás carbônico sai por cerca R$ 350. Você também pode investir em acessórios, como garrafas extras.

Já comprar 60 litros de água com gás industrializada significa levar para casa 40 garrafas de 1,5 litro. O custo de cada uma varia, mas vamos considerar uma média de R$ 4, o que daria R$ 160 ao todo.

O que se pode afirmar, com certeza, é que a Sodastream cumpre o que promete e é capaz de produzir água com gás idêntica às vendidas no mercado.

