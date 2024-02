Quer fazer terapia, mas não tem dinheiro? Veja onde tem por preço acessível

Nunca se falou tanto em cuidar da saúde mental como nos últimos anos. No entanto, buscar por ajuda psicológica ainda pode parecer um luxo para muita gente, já que exige um investimento que nem sempre cabe no orçamento.

"O custo é uma das maiores barreiras para o tratamento de saúde mental", diz Fábio Augusto Caló, psicólogo e mestre em análise do comportamento pela UnB (Universidade de Brasília). Por isso, preparamos uma seleção de opções gratuitas ou a preços acessíveis para que você possa usufruir de todos os benefícios desse atendimento. Confira:

SUS (Sistema Único de Saúde)

O SUS oferece atendimento psicológico gratuito. Para isso, basta ter uma carteirinha do sistema de saúde, ir até o posto mais próximo e fazer a solicitação de atendimento. Após uma triagem, o paciente é encaminhado para um profissional no Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Esses centros contam com uma rede multidisciplinar de profissionais para cuidar da saúde mental do paciente de maneira integral, da qual fazem parte psicólogos, médicos psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas.

Clínicas das faculdades

Uma opção que também pode ser encontrada em todo o país são as clínicas de faculdades e universidades que ofertam o curso de psicologia. Normalmente, os atendimentos são realizados pelos alunos que estão nos últimos anos da graduação, com supervisão de professores gabaritados e com experiência em psicologia clínica. "Essa supervisão é uma das formas de assegurar a qualidade do serviço prestado à população", explica Maria Barros, psicóloga do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe.

Clínicas populares

Há também as clínicas populares, que são compostas principalmente por profissionais recém-formados, em busca de adquirir e estabelecer sua clientela. Alguns psicólogos também reservam um determinado número de atendimentos em sua agenda exclusivamente para pessoas que não têm condições de pagar. Converse com algum profissional que você conheça e pergunte se há essa opção.

Plano de saúde

Para aqueles que são usuários de plano de saúde, é possível conferir a lista de profissionais de psicologia que ofertam serviços através do plano. Vale a pena se informar sobre o tipo de terapia oferecida e o número de sessões disponíveis por paciente.

Atendimento online

Outra alternativa é buscar por profissionais que realizam atendimentos online. Por ser na modalidade virtual, o terapeuta irá arcar com menos custos e isso pode fazer com que o valor da sessão também seja reduzido.

Benefício corporativo

Um benefício corporativo que vem ganhando destaque nos últimos tempos é a terapia online. Em muitos casos esse benefício é oferecido de forma flexível a partir de uma parceria com uma plataforma de bem-estar, conforme as necessidades dos colaboradores. Confira com a sua empresa se há essa opção.

Plataformas

Com o grande avanço tecnológico, há muitas opções de plataformas de atendimento online, que democratizam o acesso a esse tipo de cuidado. Além da conveniência, o encontro com o psicólogo se torna mais acessível. Alguns exemplos: Vittude, Psicologia Viva, OrienteMe, Zenklub e Televita.

Terapia em grupo

Se você não está passando por um problema complexo e nem precisa de respostas imediatas, terapia em grupo pode ser uma opção momentânea. O compartilhamento de sentimentos e experiências faz você perceber que não é o único em determinada situação, contribuindo para a aceitação, socialização e acolhimento.

Vale lembrar que além do critério financeiro, há outros pontos importantes na hora da decisão. "A relação entre psicólogo e paciente é uma aspecto essencial para o processo de psicoterapia", diz Deisy Emerich, doutora em psicologia clínica pela USP (Universidade de São Paulo). Portanto, certifique-se de que está confortável com o profissional escolhido. É fundamental que você se sinta seguro, não julgado, compreendido e respeitado.