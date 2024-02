Buenos Aires vai receber a final da Libertadores-2024

A final da Copa Libertadores de 2024 será disputada em Buenos Aires, informou nesta terça-feira (13) a Federação Argentina de Futebol (AFA), em um estádio ainda a ser confirmado.

"É oficial: Buenos Aires sediará a final da Copa @Libertadores 2024. Que alegria recebê-los em nosso país @CONMEBOL!", publicou a AFA em sua conta na rede X (antigo Twitter).

Embora não tenha sido informado qual estádio sediará a decisão a ser disputada em novembro, um dos que tem mais chances é o estádio Monumental, do River Plate, com capacidade para mais de 80 mil espectadores.

Ao todo, 47 clubes participam desta edição da Libertadores em busca da taça, atualmente nas mãos do Fluminense.

O Brasil, com oito times (sete vagas atribuídas e mais o atual campeão da Libertadores) e a Argentina, com seis, são os países com mais representantes na competição que está em sua primeira fase.

A fase de grupos (8 chaves de quatro equipes) só terá início no dia 2 de abril e término em 30 de maio.

sa/gfe/aam

© Agence France-Presse