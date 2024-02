Dengue: Brasil tem 500 mil casos entre confirmados e suspeitos da doença

Do UOL, em São Paulo*

O Brasil registrou 512.353 mil casos entre suspeitos e confirmados da doença no país, segundo o Ministério da Saúde.

O que aconteceu

Os dados são referentes as seis primeiras semanas epidemiológicas do ano. Em 2023, no mesmo período, foram 128.842 casos suspeitos e confirmados.

Dos mais de 500 mil registros, 200.261 mil foram confirmados para doença. Os dados fazem parte do Painel de Monitoramento de Arboviroses e foram atualizados ontem à noite.

O Brasil também registrou 75 pessoas mortas infectadas pelo vírus da dengue. Há 340 óbitos em investigação.

Minas Gerais e São Paulo são estados com o maior número de casos, 171 mil e 83 mil, respectivamente. A maior incidência dos casos aconteceu em mulheres (54,9%) de 30 a 39 anos (54,7%) — os homens da mesma faixa etária também são os mais infectados com o mosquito (45,9%).

Como se proteger

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do mosquito. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.

Quais os sintomas da dengue

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

*Com informações da Agência Estado