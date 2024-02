Toni Kroos não descarta retorno à seleção alemã

O meio-campista do Real Madrid Toni Kroos abriu as portas nesta segunda-feira (12) para um possível retorno à seleção alemã, embora tenha esclarecido que ainda não tomou qualquer decisão a esse respeito nem sobre o seu futuro no Real Madrid.

"Com a seleção estou pensando. Existe uma possibilidade, sim, mas veremos, assim como com a renovação (com o Real Madrid). Por enquanto, não sei", disse Kroos em entrevista coletiva antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Leipzig, na terça-feira.

O técnico alemão Julian Nagelsmann deixou em aberto em dezembro passado a possibilidade de ligar de volta para Kroos, depois que o próprio jogador admitiu que era algo em que havia pensado.

Kroos, cujo contrato com o Real Madrid se encerra em junho, tampouco decidiu se renovará com o time 'merengue', que joga na terça-feira, em Leipzig, a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Estou pensando no que fazer. Ainda não decidi nada. Estou muito feliz que muita gente quer que eu jogue mais um ano, isso é sempre um sinal positivo. Me sinto bem, mas ainda não decidi", disse Kroos.

"Tenho que pensar muito no que vou fazer, não tomei nenhuma decisão nem com uma (renovação) nem com outra (possível retorno à seleção). Depende de muitas coisas", disse o meio-campista merengue.

Kroos insistiu, no entanto, que "essa decisão [sobre seu futuro] não me preocupa. É importante, mas estou tão feliz com o que conquistei no futebol e com a forma como estou jogando que isso não me preocupa".

