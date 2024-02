São Paulo tem previsão de chuva nesta 2ª e chegada de frente fria na 3ª

Do UOL, em São Paulo

Deve chover no final da tarde desta segunda-feira (12) em São Paulo. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a combinação de temperaturas altas e a entrada da brisa marítima gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas com até forte intensidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

O que se sabe

A aproximação de uma frente fria vai mudar o tempo nesta terça-feira (13) e quarta-feira (14) em São Paulo. Na terça, o dia será de sol e calor, com mudança de tempo no final da tarde. A expectativa é de pancadas de chuva com intensidade moderada e forte.

Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. A temperatura deve oscilar com mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Na quarta-feira (14), o tempo deve ficar instável. Também há expectativa de chuva de intensidade moderada e forte.