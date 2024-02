Petróleo fecha com resultados mistos, atento à situação no Oriente Médio

Os preços do petróleo terminaram com resultados mistos nesta segunda-feira (12), em um mercado atento à situação geopolítica no Oriente Médio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 0,23% para 82,00 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março subiu 0,10% para 76,92 dólares.

O mercado estava focado na situação no Oriente Médio enquanto aguardava a avaliação da demanda de petróleo pela Opep.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, declarou que "a evolução da situação em Gaza está caminhando para uma solução política", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores iraniano publicado no sábado.

"Se o Irã estiver pensando seriamente em uma solução diplomática para Israel e Gaza, isso reduz o risco de uma guerra regional total no Oriente Médio envolvendo o Irã e, portanto, [também reduz] o risco de perturbações no comércio de petróleo na região", explicou Bjarne Schieldrop, analista da Seb.

A Opep e a Agência Internacional de Energia (AIE) publicarão seus relatórios mensais de oferta e demanda de petróleo na terça e quinta-feira, respectivamente.

emb-vmt/mr/nn/am

© Agence France-Presse