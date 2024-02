Nasdaq recua de nível recorde, Dow sobe modestamente antes de dados de inflação

Por Carolina Mandl e Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - O Nasdaq fechou em ligeira queda nesta segunda-feira, após superar brevemente seu recorde de fechamento em novembro de 2021, enquanto o Dow subiu modestamente antes de dois relatórios de inflação dos EUA nesta semana que podem influenciar a política do Federal Reserve.

O índice de referência S&P 500 fechou ligeiramente em baixa, mas permaneceu um pouco acima do nível de 5.000 pontos que ultrapassou na sexta-feira.

Os investidores aguardaram o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor de janeiro a serem divulgados nesta semana para avaliar as perspectivas de cortes nas taxas de juros. Nesta semana, o mercado também receberá dados sobre a produção industrial, as vendas no varejo e a opinião preliminar do consumidor da Universidade de Michigan.

"O relatório do CPI de amanhã será apenas mais um dado importante sobre a situação da inflação e isso se traduzirá no ritmo em que poderemos ver um corte na taxa de juros do Fed", disse Michael Rosen, diretor de investimentos da Angeles Investments. "Ninguém quer fazer uma grande aposta de um jeito ou de outro."

O Nasdaq perdeu força à tarde, depois de subir no início da sessão, ultrapassando seu nível de fechamento mais alto atingido em novembro de 2021, a um ponto percentual de sua maior alta intra-dia de 16.212,229.

"Um número de inflação muito alto pode deixar alguns investidores um pouco nervosos, mas, fora isso, o Fed vai continuar no mesmo modo", disse Joe Saluzzi, cogerente de negociação da Themis Trading.

Nos últimos quatro meses, as megacaps com maior exposição à inteligência artificial lideraram um mercado em alta em Wall Street, uma vez que outras ações também subiram com a esperança de cortes iminentes nas taxas e uma perspectiva otimista das empresas.

Durante a sessão, a Nvidia ultrapassou a Amazon.com em capitalização de mercado, conforme a euforia em torno da IA catapultou a fabricante de chips para o posto de quarta empresa mais valiosa dos EUA. A Nvidia terminou o dia em alta, enquanto a Amazon caiu.

Com os dados recentes refletindo uma economia robusta, os banqueiros centrais demonstraram menos interesse em cortes antecipados nas taxas. As chances de uma redução de pelo menos 25 pontos-base nos juros em maio caíram para 52,2%, de mais de 95% no início de 2024, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,08%, para terminar em 5.022,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,27%, para 15.947,92 pontos. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,35%, para 38.807,45 pontos.

O índice Russell 2000 de pequenas empresas subiu.

"Os investidores estão migrando para as áreas que não acompanharam o ritmo do mercado mais amplo, porque possivelmente é onde há maior valor", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.