Avião de paraquedistas faz pouso de emergência e mata homem em praia do México

Uma aeronave que transportava quatro paraquedistas canadenses fez um pouso de emergência em uma praia no estado de Oaxaca, no sul do México, no domingo, informou o escritório da Defesa Civil estadual, resultando na morte de um homem de 62 anos que estava na praia no momento.

O avião foi forçado a aterrissar em uma área povoada da praia de Bacocho, na popular cidade turística de Puerto Escondido, no Pacífico, disse a Defesa Civil em um comunicado, acrescentando que a esposa da vítima, que estava na praia com ele, saiu ilesa.

O órgão não forneceu mais detalhes sobre o pouso nem as identidades dos envolvidos, observando que as investigações estavam em andamento. Ninguém mais ficou ferido na praia, segundo o comunicado.

As pessoas que estavam na aeronave, incluindo os quatro paraquedistas canadenses com idades entre 35 e 60 anos e um mexicano de 40 anos, foram retirados do avião e levados para tratamento médico, acrescentou o comunicado, dizendo que estavam em condições estáveis.