Bolsonaro convoca ato em SP para se 'defender'; apoiadores publicam vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados políticos divulgaram nesta terça (12) um vídeo nas redes sociais em que ele convoca um ato em São Paulo para se defender "de todas as acusações imputadas" a ele "nos últimos meses".

O que aconteceu

Bolsonaro afirma que será um ato pacífico e em "defesa do nosso Estado democrático de direito". A manifestação foi convocada para 25 de fevereiro, na Avenida Paulista.

Inicialmente, as imagens foram compartilhadas por deputados e senadores bolsonaristas; depois Bolsonaro divulgou a gravação em seu perfil. Os deputados do PL Bia Kicis (DF), Carlos Jordy (RJ), Lucas Bove (SP), Nikolas Ferreira (MG) e Ricardo Salles (SP) foram alguns dos políticos que republicaram o vídeo.

No vídeo, o ex-presidente pede para que os aliados "não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja". Ele sugere que os participantes usem verde e amarelo.

Em outros atos convocados pelo ex-presidente e seus apoiadores, era comum surgirem cartazes com frases contra o STF, os ministros da Corte e pedindo intervenção militar, por exemplo. O próprio Bolsonaro já xingou o ministro Alexandre de Moraes de "canalha" em uma manifestação do 7 de Setembro.

O ex-presidente foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que mira o grupo que tentou dar um golpe após as eleições de 2022. Bolsonaro teve de entregar o passaporte. "Frustrada a consumação do golpe de Estado [...], identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país, sob as mais variadas justificativas (férias ou descanso), como no caso do ex-presidente", diz mandado autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes.