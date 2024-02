PM é filmado dando tapa no rosto de entregador em GO; veja vídeo

Um policial militar foi filmado dando um tapa no rosto de um entregador de aplicativo em uma abordagem, no sábado (10), em Goiânia (GO).

O que aconteceu

Vítima estava com as mãos para trás. As imagens mostram o PM caminhando pela rua em direção ao entregador, que estava com as mãos para trás após uma abordagem junto ao meio-fio, próximo a outro agente. Após se aproximar, o PM dá um tapa no rosto da vítima. O episódio aconteceu no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

Agressor foi afastado das ruas. Após ter acesso às imagens, a PM abriu procedimento administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do fato e afastou o agressor das ruas.

Homem abordado transportava cocaína, segundo a polícia. "O abordado, supostamente um 'entregador delivery', estava pilotando uma motocicleta e transportava cocaína embalada em envelope plástico zip", afirmou Wallace Venâncio, tenente coronel da PM, em nota.

O homem teria tentando fugir, na versão da polícia. "O homem, ao ser abordado, tentou empreender fuga da abordagem policial e recusou-se a acompanhar os policiais até a delegacia", disse a PM.

A Polícia Militar de Goiás disse que "não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros." Em nota, a PM afirmou ainda que "reitera o compromisso com o cumprimento da lei".